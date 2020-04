Mafia II: Definitive Edition oraz Mafia III: Definitive Edition pojawiły się w bazie tajwańskiej agencji ratingowej

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeszcze przedwczoraj informowaliśmy Was o wpisie dotyczącym Mafia II: Definitive Edition, który pojawił się w bazie koreańskiej agencji ratingowej The Game Rating and Administration Committee of Korea, co potwierdzałoby krążące już od dawna w sieci plotki na temat powrotu drugiej części serii Mafia w postaci odświeżonej wersji. Okazuje się, że to jednak nie wszystko. Dzisiaj natomiast, jak donosi portal PC Gamer, powołując się na niezawodny serwis Gematsu, możemy Was poinformować o kolejnych źródłach, które potwierdzają istnienie nie tylko Mafia II: Definitive Edition, ale również Mafia III: Definitive Edition. Obie gry pojawiły się zarówno we wspomnianym The Game Rating and Administration Committee of Korea, jak również w tajwańskiej agencji ratingowe, Taiwan Digital Game Rating Committee. Druga agencja podała również platformy sprzętowe: PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

Przypomnijmy na koniec, że oryginalna Mafia II zadebiutowała 24 sierpnia 2010 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. Mafia III pojawiła się z kolei 7 października 2016 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

