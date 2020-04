Nadchodzi Mafia II: Definitive Edition? Tak sugeruje koreańska agencja ratingowa

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi między innymi serwis Gematsu, koreańska agencja ratingowa (The Game Rating and Administration Committee of Korea) zamieściła w swojej bazie wpis dotyczący gry Mafia II: Definitive Edition. To potwierdzałoby krążące już od dawna w sieci plotki na temat powrotu drugiej części serii Mafia w postaci odświeżonej wersji. Na ten moment nie znamy jednak absolutnie żadnych szczegółów, bowiem we wpisie nie zamieszczono nawet platform sprzętowych, na których ma być dostępna produkcja. Podkreślamy również, że Mafia II: Definitive Edition nie została nigdzie oficjalnie potwierdzona, więc jedyne, co możemy zrobić, to poczekać na oficjalne ogłoszenie wydawcy. Przypomnijmy na koniec, że oryginał, czyli Mafia II, zadebiutował 24 sierpnia 2010 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 3 i Xbox 360.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis