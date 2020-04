News

LM ,

Jeszcze tej nocy odbędzie się tegoroczna gala rozdania nagród 2020 BAFTA Games Awards, podczas której Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych wyłoni najlepsze gry ubiegłego roku w kilkunastu kategoriach. Tymczasem na przededniu gali odbył się specjalny plebiscyt, podczas którego gracze mogli wskazać najlepszego spośród dotychczasowych zwycięzców nagród BAFTA. W szranki stanęło 12 tytułów, ale zwycięzca mógł być tylko jeden i pewnie nie będzie żadnym zaskoczeniem, że z batalii zwycięsko wyszło The Last of Us od Naughty Dog.



Drugim miejscem może poszczycić się gra God of War, a podium zamyka pierwsza odsłona cyklu Bioshock. Równie ciekawa okazała się przyjacielska przepychanka pomiędzy reżyserami obu gier ze stajni Sony – Neil Druckmann i Cory Barlog zasypywali się przerobionymi naprędce obrazkami z gier i przekonywali o wyższości swojej produkcji. Pełne zestawienie plebiscytu znajdziecie na załączonej do wiadomości grafice. Tymczasem czekamy na wyniki BAFTA Games Awards.



The Last of Us najlepszą z najlepszych, a może ktoś inny zasługuje na koszulkę lidera?

https://twitter.com/corybarlog/status/1245175817853734912

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl