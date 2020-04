News

Red Hook Studios zażartowało w prima aprilis, że Darkest Dungeon otrzyma tryb sieciowy. Ten faktyczne trafi do gry w postaci areny PvP. Przedstawiamy The Butcher’s Circus.

Przy okazji tegorocznego Prima Aprilis żartownisie z kanadyjskiego Red Hook Studios podrzucili w swoich mediach zapowiedź nietypowego dodatku do swojej gry Darkest Dungeon – wedle szemranej zapowiedzi gra miała otrzymać tryb sieciowy w postaci areny PvP. Okazuje się, że deweloperzy wcale nie żartowali i w kolejnych komunikatach potwierdzili DLC zatytułowane The Butcher’s Circus. Te faktycznie zmierza na rynek, a jego premierę na PC zaplanowano na zbliżający się maj.

Dzięki DLC The Butcher’s Circus w Osadzie pojawi się zupełnie nowe miejsce – tytułowy Cyrk Rzeźniczki – który pozwoli skompletować nam drużynę czterech bohaterów i ruszyć do walki z innymi graczami o miejsce w drabince rankingowej. Co ważne, podczas zmagań na arenie nie wykorzystamy doświadczonych postaci z modułów singlowych, a zamiast tego wybierzemy kompanię spośród wszystkich dostępnych w grze klas. Obok sławy i chwały czekają na nas nowe błyskotki, które mogą zmienić oblicze niejednego starcia.



Zaprezentowany tu pakiet przygotowano we współpracy ze studiem Power Up Audio, które postarało się o nowe efekty dźwiękowe. Jednocześnie za mikrofonem kolejny raz zasiadł znany z gry narrator Wayne June, a Stuart Chatwood opracował specjalny motyw muzyczny na potrzeby walk w arenie.



Na razie zapowiedź dotyczy wyłącznie pecetowego wydania tytułu, ale możemy spodziewać się, że DLC The Butcher’s Circus w późniejszym czasie pojawi się również na pozostałych platformach sprzętowych. Tymczasem warto wspomnieć, że od dłuższego czasu ekipa pracuje już nad grą Darkest Dungeon 2, ale na razie skąpi nam konkretów.

