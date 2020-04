Pochwały prasy w nowym trailerze Dragon Ball Z: Kakarot. Jest też wzmianka o nowym DLC

News

pepsi ,

“Na taką grę fani Dragon Balla zasługiwali”, “wspaniały sposób na ponowne przeżycie fabuły Dragon Balla”, “wywołujące podziw walki”, “w takiego Dragon Balla zawsze chciałem zagrać” – te cytaty wyciągnięte z prasy branżowej znalazły się w nowym trailerze Dragon Ball Z: Kakarot. Na tej podstawie można odnieść wrażenie, że gra Bandai Namco jest wprost uwielbiana przez media. Rzeczywistość jest jednak nieco inna. Kakarot w serwisie Metacritic legitymuje się bowiem średnią na poziomie zaledwie 73 punktów (74 na PC), co jest dalekie od wyniku wybitnego.

Pochwały z prasy nie są jednak jedynym powodem wypuszczenia poniższego trailera. Daje on bowiem także pierwszy wgląd w nadchodzące DLC do Dragon Ball: Kakarot, A New Power Awakens. Przeniesie on do wirtualnego świata wydarzenia przedstawione w filmie Battle of the Gods.

Pomimo ocen solidnych, ale nie wybitnych, Dragon Ball Z: Kakarot sprzedaje się wyśmienicie – żadna inna odsłona serii nie zanotowała tak dobrego otwarcia. Warto również zapoznać się z zawartością najnowszej aktualizacji do gry.

https://www.youtube.com/watch?v=Ua-riwi5K60&feature=emb_title

Oferta gier w sklepie sferis.pl