Najnowsza aktualizacja Dragon Ball Z: Kakarot wprowadzi do gry Wehikuł Czasu

News

Maria Wawrzyniak ,

Znacząca większość fanów gry Dragon Ball Z: Kakarot już od samej premiery z niecierpliwością wyczekiwała Wehikułu Czasu, zwłaszcza, że twórcy obiecywali regularne aktualizacje oraz wprowadzanie nowej zawartości. Bandai Namco Entertainment dotrzymało słowa, a dzisiaj możemy Was poinformować o kolejnym patchu, który dwa dni temu zawitał do produkcji. Aktualizacja z numerem 1.06 wprowadza wspomniany Wehikuł Czasu, który pozwala na cofanie się w czasie do wszelkich niedokończonych misji pobocznych raz na powtarzanie aktywność z głównej linii fabularnej. Oprócz tego do gry trafiły również nowe wskazówki dla niektórych zadań i opcja pozwalająca na przewinięcie napisów końcowych.

https://twitter.com/BandaiNamcoUK/status/1240654351070384129?s=20

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Dragon Ball Z: Kakarot zadebiutowało 17 stycznia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy również do przeczytania naszej recenzji gry, którą możecie znaleźć pod tym adresem.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis