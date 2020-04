News

Podczas dzisiejszego gali BAFTA Game Awards popularny japoński deweloper Hideo Kojima został włączony do wspólnoty za liczne zasługi dla branży gier wideo. Przy okazji BAFTA opublikowało rozmowę z twórcą, podczas której wspomina on o planach swoich i kierowanego przez siebie studia. Wygląda na to, że zgodnie z wcześniejszymi sugestiami kolejną grą Kojima Productions będzie horror.



W najnowszej wypowiedzi Kojima przyznał, że ma już plan gry w swojej głowie. Jednocześnie stwierdził, że nie zamierza uciekać się do znanych i popularnych czy staroszkolnych zabiegów, ale przy nadchodzącej grze zamierza sięgnąć po rewolucyjne techniki przerażania odbiorców. Przyznał przy tym, że wykreowana przez niego wizja przeraża jego samego i jest pewny, że może osiągnąć coś, co nie udało się branżowym konkurentom. Konkludując wątek, Kojima zapewnił, że dosłownie narobimy w spodnie.



Przy okazji Japończyk poruszył temat skasowanego przez Konami Silent Hills i promującego projekt demka PT. Zdaniem Kojimy PT to jednorazowa akcja, za którą stało nieznane studio, które wyciągnęło z najgłębszych zakamarków branży techniki, o których dawno już zapomniano. Twórca zapewnił, że takiego efektu nie uda się osiągnąć ponownie.



Przy okazji warto wspomnieć, że niedawno Konami postanowiło zdementować plotki o przejęciu marki Silent Hill przez Sony. Japoński producent szykuje dla fanów własne gry z serii, ale na razie nie pokusił się o podanie konkretów.

