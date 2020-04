News

LM ,

Wygląda na to, że nadchodząca nowa generacja konsol będzie rzucać coraz większy cień na urządzenia wydane w dobie siódmej generacji. W specjalnym komunikacie na stronie PlayStation firma Sony zapowiedziała, że od czerwca zamierza sukcesywnie odcinać w kolejnych regionach konsole PlayStation 3 od istotnej funkcji. Mowa tu o możliwości odbierania i wysyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami PS3 a osobami korzystającymi z konsol PlayStation 4, PlayStation Vita i PlayStation App. Proces rozpocznie się w Japonii z końcem czerwca, ale docelowo ma objąć wszystkie pozostałe regiony, jednak nie znamy jego harmonogramu. Tym samym, jeśli komunikowaliście się ze znajomymi z PSN przez konsolę PS3, to warto poszukać alternatywy.



PlayStation 3 ukazało się na rynku niemal 13 lat temu, w listopadzie 2006 roku. Kwestią czasu było odcinanie wsparcia dla kolejnych funkcji, tym bardziej że już kilka lat temu Sony oficjalnie zamknęło linię produkcyjne urządzenia. Oczywiście fani mogą obawiać się w przyszłości także o synchronizację PS3 z systemem trofeów PSN, ale – jak na razie – nie ma w tej sprawie żadnych doniesień.



Jednocześnie oczy wszystkich miłośników marki PlayStation zwrócone są w kierunku nadchodzącej konsoli dziewiątej generacji, która, chociaż ma zadebiutować jeszcze w tym roku, to wciąż nie została zaprezentowana światu. Na razie musimy zadowolić się masą niuansów ze specyfikacji PlayStation 5, które podczas niedawnej konferencji wyłożył nam jej architekt, Mark Cerny.



Odpalacie jeszcze PlayStation 3?

https://www.youtube.com/watch?v=ph8LyNIT9sg&t=1193s

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl