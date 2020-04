Ruszyła otwarta beta Resident Evil: Resistance, modułu sieciowego Resident Evil 3

News

Maria Wawrzyniak ,

Kompleksowy remake Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku już za dwa dni. Jak już pewnie wiecie, prócz kampanii dla pojedynczego gracza będziemy mogli sprawdzić się również w pełnoprawnym module sieciowym Resident Evil: Resistance, który już teraz zainteresowani mogą przetestować w ramach otwartych beta-testów. Udział mogą w nich wziąć posiadacze komputerów osobistych za pośrednictwem platformy Steam, a także konsol PlayStation 4 (w sklepie PlayStation Store) i Xbox One. Warto jednak zaznaczyć, że dołączenie do testów równa się z koniecznością pobrania plików o wadze około 9 GB. Zainteresowanym zalecamy się pośpieszyć – testy potrwają z oczywistych względów do premiery Resident Evil 3.

Przypomnijmy jeszcze, że remake Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku 3 kwietnia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Przedwczoraj przejrzeliśmy również pierwsze recenzje produkcji, które ogółem okazały się być naprawdę niezłe.

