Przegląd pierwszych recenzji Resident Evil 3 – dobrze, ale nadal gorzej od remastera dwójki

News

Maria Wawrzyniak ,

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje gry Resident Evil 3, której premiera odbędzie się już za cztery dni – 3 kwietnia bieżącego roku. Gra zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli zaś chodzi o oceny, remaster trzeciej części cyklu od firmy Capcom przyjął się ogółem całkiem nieźle, jednak wciąż zebrał niższe oceny od odświeżonej wersji dwójki. Nie zmienia to jednak faktu, że produkcja w serwisie Metacritic wciąż posiada średnią ocen na poziomie 80 punktów na sto na podstawie prawie 50 (dokładnie 48) recenzji. Co poszło dobrze, a co poszło nie tak? Większość oceniających zwracała przede wszystkim niepozbycie się wad pierwowzoru – podobnie bowiem jak oryginał, Resident Evil 3 jest produkcją stosunkowo krótką, którą da się w całości ukończyć w raptem sześć godzin. Wielu recenzentów za wadę wymieniało także brak dodatkowej kampanii z drugim bohaterem (tym bowiem kierujemy jedynie w dedykowanych mu sekwencjach) oraz niezwykle rzadkie wystąpienia Nemesisa. A skoro już mówimy o wadach, to warto wspomnieć również o problemie związanym z zawartością – tej, według niektórych, było za mało. Choć podobną taktykę z usuwaniem niektórych elementów zastosowano już w remasterze dwójki, tak w trójce wyszło to gorzej.

Oczywiście, powyższy akapit w żadnym wypadku nie oznacza, że Resident Evil 3 to produkcja słaba. Ba, to wciąż naprawdę świetne dzieło, przechwalane za genialną oprawę audiowizualną. Bardzo rzadko pojawiały się narzekania na błędy, więc warstwa techniczna gry została wystarczająco dopracowana. No i wiadomo, że to wszystko nadal jest w dużej mierze kwestią osobistych preferencji – o tym więc, czy Resident Evil 3 okaże się dla Was dobrą zabawą, przekonacie się już 3 kwietnia bieżącego roku. Nic nie zmienia również faktu, że ostatecznie produkcja Capcomu zebrała wysokie noty (w tym również maksymalne), co o czymś jednak świadczy.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis