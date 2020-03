News

Dobre wieści dla wszystkich, którzy lubią czasem powracać do świata Wiedźmina 3. Modder znany jako Aleks Vuckovic podzielił się z nami nową wersją moda The Witcher 3 Redux. Opatrzona numerem 1.7 wersja skupia się przede wszystkim na uczynieniu starć z ludzkimi przeciwnikami znacznie bardziej angażującymi, a przy tym nieco podnosi poziom ich trudności. Wprowadzony przez moddera system- Adaptive Human Intelligence – sprawi, że oponenci będą obserwować zachowania Geralta i lepiej się przed nimi bronić. Wszystko to, by zmusić nas do wprowadzania większej różnorodności w wyprowadzanych atakach, częstszego korzystania z parowania ciosów i unikaniu sytuacji, w których wystarczy okładać pierwszego lepszego chama w oczekiwaniu, aż ten opuści gardę lub się zmęczy.



The Witcher 3 Redux skupia się na rozbudowaniu mechanik oryginału tak, by gracz musiał znacznie lepiej przygotować się do nadchodzących konfrontacji czy polowania na rozmaite bestie. Mówiąc najprościej, modder podniósł poziom trudności zabawy do najwyższego poziomu, jednocześnie uwypuklając poszczególne rozwiązania i zamykając przed nami szereg ułatwień. Redux ingeruje w niektóre mechaniki rozgrywki, więc nie jest kompatybilny z podobnymi projektami, ale śmiało możecie połączyć do z modyfikacjami graficznymi. Obszerna lista zmian i najnowsza wersja moda – pod tym adresem.



Modyfikację przygotowano z myślą o grze Wiedźmin 3: Dziki Gon od studia CD Projekt RED.

