Wczoraj do sieci trafiły pierwsze recenzje zmierzającej na rynek gry Resident Evil 3 Remake. Ta okazała się udaną produkcją, chociaż pojawiło się też sporo głosów, iż nie dorównuje, a nawet jest krokiem wstecz, w stosunku do ubiegłorocznego Resident Evil 2 Remake. Ostatecznie tytuł wciąż jest wart uwagi, tym bardziej, że jeśli najnowsze plotki się potwierdzą, to nieprędko fani survival horrorów otrzymają od Capcomu coś równie interesującego.



Słynący z przecieków dotyczących zakulisowych działań Capcomu użytkownik Twittera – Dusk Golem – poinformował, że od przeszło 4 lat japońska firma pracuje nad kolejną, zaplanowaną na 2021 rok odsłoną cyklu. Proces produkcyjny ma przypominać ten z czasów oryginalnego Nemesis, ale sama gra będzie wyraźnym odejściem od rozwiązań, które wprowadziły dostępne na rynku odsłony. Dusk Golem przyznaje nawet, że sporo fanów może być wyraźnie niezadowolonych z przywołanego projektu.



Oczywiście na tę chwilę są to jedynie niepotwierdzone pogłoski, ale jeśli jest w nich nieco prawdy, to już niebawem powinniśmy dowiedzieć się, dlaczego Capcom planuje nas wkurzyć. Do tego czasu pozostaje jedynie zachować odpowiedni dystans i uzbroić się w cierpliwość.



Tymczasem już za kilka dni – 3 kwietnia – na rynku wyląduje Resident Evil 3 Remake. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 4 i Xboksa One, by obok odnowionego singla zaoferować też moduł sieciowy Resident Evil Resistance.

