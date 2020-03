Oto, jak DOOM Eternal wygląda w perspektywie trzeciej osoby

News

Maria Wawrzyniak ,

Społeczność odpowiadająca za FearLess Cheat Engine postanowiła dokładnie zbadać możliwości DOOM Eternal, odkrywając między innymi broń, która została usunięta z gry. Dzisiaj natomiast mamy dla Was prezentację rozgrywki z najnowszego dzieła studia id Software z perspektywy trzeciej osoby. Jak donosi serwis PC Gamer, również to udało się osiągnąć wspomnianym graczom – wystarczy wspomniane Cheat Engine. I trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle. Zobaczcie sami!

https://youtu.be/LCGcBi5T22c

Przypomnijmy na koniec, że DOOM Eternal od studia id Software zadebiutowało 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy także do przeczytania naszej recenzji gry.