Jak jest, każdy widzi. Mimo rozmaitych nadzwyczajnych środków jeszcze przez pewien czas nasze życie będzie toczyć się w bardzo ograniczonym trybie. Oczywiście w tym przypadku cel uświęca podjęte środki, ale nie da się ukryć, że kontakt z innymi osobami, choćby wirtualny, może bardzo wspomóc nas w tym trudnym czasie. Obok spędzania czasu z przyjaciółmi w grach sieciowych, możecie umówić się na wspólny seans, a wszystko to dzięki wtyczce Netflix Party.



Netflix Party to wtyczka dedykowane przeglądarce internetowej Google Chrome, która oferuje synchronizację wyświetlanego obrazu pomiędzy uczestnikami seansu. Jednocześnie mogą oni korzystać z czatu, który obsługuje też emotikony i gify. Konfiguracja jest całkiem banalna, aczkolwiek należy pamiętać, że każdy z uczestników sesji musi mieć aktywną subskrypcję na Netfliksie. Dochodzi też ograniczenie w postaci konieczności skorzystania z peceta, ale na czas spotkań ze znajomymi, nie powinno być to dużym utrudnieniem.



Cóż, pozostaje tylko życzyć udanego seansu w gronie znajomych, a jeśli macie ochotę na nieco darmowych gier, to udajcie się pod ten adres. Jednak nade wszystko – zostańcie w domu.

Jak korzystać z Netflix Party? Instalacja i konfiguracja sesji

Jeśli Google Chrome nie jest Twoją domyślną przeglądarką, to pobierz ją stąd; Z poziomu Chrome udaj się pod adres wtyczki Netflix Party; Po zakończeniu instalacji tyczki przejdź na Netflix.com i zaloguj się do usługi; Włącz dowolny z filmów, a następnie skieruj na czerwoną ikonkę NP; Ustal, czy chcesz zarządzać sesją, czy każdy z uczestników może sterować wyświetlanymi treściami; Po ustawieniu sesji otrzymasz link, który będziesz mógł przesłać znajomym, by zaprosić ich do sesji; Po kliknięciu przesłanego URL znajomi dołączą do Netflix Party.

Przy okazji warto zapoznać się z listą kwietniowych premier na Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=iEigf7Lnse4&feature=emb_title

