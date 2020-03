Netflix przypomina o sobie prezentacją nowości w kwietniu – pełna lista filmów i seriali na trudne czasy!

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z tradycją, na oficjalnym kanale polskiego oddziału Netflix pojawił się film prezentujący nowości, które zawitają do serwisu w kwietniu. Marzec zmierza bowiem ku końcowi, zostało zaledwie parę dni, aby nadrobić premiery z tego miesiąca – w nowym najprawdopodobniej nie będzie już na to czasu, bo oferta, jak prawie zawsze, jest obszerna. Już w ubiegłym tygodniu informowaliśmy Was o niektórych netfliksowych premierach, ale myślę, że w obecnej sytuacji warto sobie wszystko przypomnieć – a przede wszystkim to, że w kwietniu pojawi się na Netfliksie nowy sezon Domu z papieru (Część 4 nadchodzi!). Z filmów pojawią się takie produkcje, jak Mamma Mia! Here We Go Again. Zresztą, nie będziemy dłużej Was trzymać w niepewności – zapraszamy do obejrzenia poniższego nagrania!

https://youtu.be/iEigf7Lnse4

The Iliza Shlesinger Sketch Show (1 kwietnia)

Community: wszystkie sezony (1 kwietnia)

Rodzina Addamsów (1 kwietnia)

Rodzina Addamsów 2 (1 kwietnia)

Planeta Singli 2 (1 kwietnia)

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2 kwietnia)

Dom z papieru: część 4 (3 kwietnia)

Dom z papieru: Globalny Fenomen (3 kwietnia)

Rodzeństwo Willoughby (22 kwietnia)

Papież Franciszek i jego przesłanie (22 kwietnia)

After Life: sezon 2 (24 kwietnia)

Jeszcze nigdy (27 kwietnia)

Mamma Mia! Here We Go Again (27 kwietnia)

Pozostałe produkcje Netflix Originals:

Riverdale: sezon 4 (co tydzień nowe odcinki)

Zadzwoń do Saula: sezon 5 (co tydzień nowe odcinki)

Nailed It!: sezon 4 (1 kwietnia)

Sunderland aż po grób: sezon 2 (1 kwietnia)

David Batra: Słoń w salonie (1 kwietnia)

Duża dawka skandalu (1 kwietnia)

Coffee i Kareem (3 kwietnia)

Mustang: Duch wolności: Akademia Jazdy Konnej (3 kwietnia)

Super Gwiazdka (3 kwietnia)

Big Show i jego Show (6 kwietnia)

Terrace House: Tokyo 2019-2020: część 3 (7 kwietnia)

Hi Score Girl: sezon 2 (9 kwietnia)

Brews Brothers (10 kwietnia)

Tigertail (10 kwietnia)

Pokochaj, poślub, powtórz (10 kwietnia)

Szkolne życie (10 kwietnia)

Turniej główny (10 kwietnia)

Ekscentrycy w LA (10 kwietnia)

Chris D’Elia: No Pain (14 kwietnia)

Projekt niewinności (15 kwietnia)

Outer Banks (15 kwietnia)

Fary: Hexagone: sezon 2 (16 kwietnia)

Fauda: sezon 3 (16 kwietnia)

Mauricio Moirelles: Droga do chaosu (16 kwietnia)

El Dragón: Powrót wojownika: sezon 2 (17 kwietnia)

Too Hot to Handle (17 kwietnia)

Sergio (17 kwietnia)

Betonowe złoto (17 kwietnia)

Świadectwo kości (17 kwietnia)

Ziemia i krew (17 kwietnia)

Ostatnie dzieciaki na Ziemi: księga 2 (17 kwietnia)

Hyena (18 kwietnia)

Hi Bye, Mama (19 kwietnia)

Gotowanie na marihuanie (20 kwietnia)

The Midnight Gospel (20 kwietnia)

Middleditch & Schwartz (21 kwietnia)

Absurdalna planeta (22 kwietnia)

Wygrać dzicz (22 kwietnia)

Bagienna cisza (22 kwietnia)

Plagi Breslau (22 kwietnia)

Circus of Books (22 kwietnia)

Dom kwiatów: sezon 3 (23 kwietnia)

Tyler Rake: Ocalenie (24 kwietnia)

Yours Sincerely, Kanan Gil (24 kwietnia)

Cześć, ninja!: sezon 2 (24 kwietnia)

Jeszcze nigdy… (27 kwietnia)

W kuchni z Nadiyą (29 kwietnia)

Zajęcia pozalekcyjne (29 kwietnia)

Trzy metry nad niebem (29 kwietnia)

Zbrodnia i łaska: Historia Cyntoi Brown (29 kwietnia)

A Secret Love (29 kwietnia)

The Victims’ Game (30 kwietnia)

The Forest of Love: Deep Cut (30 kwietnia)

Zakochany bogacz (30 kwietnia)

Groźne kłamstwa (30 kwietnia)

DRIFTING DRAGONS (30 kwietnia)

Do tego dochodzi masa filmów oraz seriali na licencji – wszystkie tytuły znajdziecie między innymi na stronie RMFMAXXX. Miłego oglądania!

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis