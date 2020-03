News

W minionym tygodniu informowaliśmy o niespodziewanej premierze klasycznej gry Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy na konsolach PlayStation 4, a także Nintendo Switch. Wydana w 2003 roku produkcja zdobyła uznanie dzięki angażującej mechanice walk na miecze świetlne, która przetrwała upływ czasu, a nawet zbudowała wokół gry oddane grono fanów. Niestety szybko okazało się, że nie jest to dobra wiadomość dla młodych konsolowych padawanów.



Krótko po debiucie konsolowych wersji Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy na serwerach rozpoczęły się regularne rzezie nowych graczy, gdyż okazało się, że jawne IP nieoficjalnych konsolowych serwerów umożliwia dołączenie do gry weteranów z PC. Jak to w sieci, każdy gracz to inny przypadek i chociaż wielu wpadło zwyczajnie powitać nowych fanów tytułu, to można było zaobserwować także toksyczne zachowania, a nade wszystko fakt, iż pecetowa społeczność przez ostatnie kilkanaście lat zdążyła świetnie poznać mechanikę.



Jak łatwo się domyślić, osoby, które w ostatnim tygodniu zdecydowały się nabyć Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy raczej nie są zachwycone z takiego obrotu spraw. Jednocześnie odpowiedzialna za przeniesienie klasycznej gry na nowe platformy firma Aspyr Media nie zajęła żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Tym samym nowym graczom pozostaje na razie unikać rozgrywek sieciowych, chyba że nie mają nic przeciwko zbieraniu srogich batów.



Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy oryginalnie zadebiutowało na PC, by jeszcze w 2003 roku pojawić się na konsolach Xbox. Tytuł ukazał się na PlayStation 4 i Nintendo Switch 26 marca.

https://www.youtube.com/watch?v=z2At5JJyVrY

