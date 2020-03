Niespodziewana premiera Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy na konsoli PlayStation 4

News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z informacjami zawartymi w jednym z ostatnich wpisów na oficjalnym blogu PlayStation, na konsoli PlayStation 4 zadebiutowało dzisiaj niespodziewanie Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. Jest to kolejna odsłona kultowego cyklu, za której opracowaniem stoi studio Raven Software. Produkcja w pierwszej kolejności pojawiła się na komputerach osobistych we wrześniu 2003 roku, kilka miesięcy później debiutując również na pierwszym Xboksie, by aż siedemnaście lat później, w marcu 2020 roku, została udostępniona posiadaczom konsoli Nintendo Switch. Akcja Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy rozgrywa się sześć lat po zakończeniu drugiej części sagi. Wcielamy się w ucznia legendarnej Akademii Jedi, którą prowadził wówczas sam Luke Skywalker.

Dzisiejszej premierze na konsolę PlayStation 4 towarzyszy natomiast wprowadzenie współczesnego sterowania, z równoczesnym zachowaniem tego, co pokochali najstarsi fani, czyli standardowe tryby dla rozgrywki wieloosobowej: Siege, Power Duel, Capture the Flag, Duel oraz Free For All (zarówno w wersji solo, jak i zespołowej). Przy okazji dowiedzieliśmy się, że już niedługo na tej samej platformie zadebiutuje także Star Wars Episode I: Racer.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis