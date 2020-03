Tech

LM ,

Do premiery konsol nowej generacji pozostało jeszcze ponad pół roku, ale Microsoft raczej nie zamierza wzorem Sony trzymać większości atrakcji na ostatnią chwilę. Gigant z Redmond uraczył nas już solidną porcją informacji związanych z konsolą Xbox Series X, dedykowanych jej grami oraz oczywiście obsługującym ją kontrolerem. W ostatniej z kwestii pojawił się istotny zgrzyt, gdyż wielu fanów Xboksa oczekiwało, że przy dziewiątej generacji sprzęt otrzyma wreszcie wbudowany akumulator. Microsoft postanowił jednak inaczej, a teraz broni swojej decyzji.



W rozmowie z redakcją Digital Foundry Jason Ronald z Xboksa zapewnił, że wykorzystanie baterii AA, to jedyne rozwiązanie, które gwarantuje użytkownikom elastyczność. Przekonywał, że średnio połowa fanów Xboksa woli korzystać z baterii AA, więc jest to rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron, gdyż zwolennicy akumulatorów mogą wyposażyć się w ładowane baterie AA i korzystać z nich podczas zabawy. Oczywiście to wymaga zakupu dodatkowego urządzenia, o ile gracze nie nabyli takiego w dobie obecnej generacji. Jednocześnie Ronald zapewnił, że takie rozwiązanie jest jedynym, które pozwoli uniknąć problemów z niewielką wydajnością baterii po dłuższym czasie użytkowania.



Akumulatory czy baterie?



Xbox Series X zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku.

https://www.youtube.com/watch?v=0tUqIHwHDEc

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl