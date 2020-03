News

LM ,

Jeśli zastanawialiście się, co w minionych latach działo się z odpowiedzialnym za grę Mafia 3 studiem Hangar 13, to mamy dla Was najnowsze wieści. Opublikowana na oficjalnej stronie studia oferta pracy przekonuje, że ekipa nie zamierza jedynie produkować kolejnych odsłon gangsterskiej serii, a zamiast tego zbroi się na prace nad zupełnie nową marką. Wspomniana oferta jest skierowana do potencjalnego producenta wykonawczego, który pokieruje zespołem, co oznacza, że całość skrojona jest już pod ramy nowej generacji konsol.



Warto jednak pamiętać, że zgodnie z informacjami ujawnionymi wcześniej przez Take-Two Interactive, w nadchodzących miesiącach na rynku pojawi się kolejna produkcja od Hangar 13. Jako że ekipa dopiero przymierza się do prac nad nowym IP, to wciąż możemy brać pod uwagę kolejną, czwartą odsłonę cyklu Mafia. Taki scenariusz sugerowały publikowane jeszcze w minionym roku plotki, które obok istnienia Mafii 4 sugerowały także wydanie zremasterowanej wersji gry Mafia 2.



Co otrzymamy. Trudno jednoznacznie stwierdzić – z jednej strony ekipa zakończyła popremierowe dodatki do Mafii 3 jeszcze w 2017 roku, z drugiej w 2018 roku Take-Two zarządziło czystki w studiu. Nie wiemy, jak wielu pracowników zostało nimi dotkniętych, więc teraz pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia. Te pewnie pojawią się przy okazji anulowanego E3, bo chociaż sama stacjonarna impreza się nie odbędzie, to wydawcy raczej nie omieszkają wypełnić luki w czerwcowym kalendarzu.



Mafia 3 ukazała się w październiku 2016 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=TNiHOpHbCzM

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl