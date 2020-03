Half-Life: Alyx najlepiej ocenianą na portalu Metacritic grą pecetową tego roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Dwa dni temu na naszej stronie pojawiła się recenzja gry Half-Life: Alyx, której Myszasty wystawił wysoką notę 9/10. Nieco wcześniej informowaliśmy Was o nowym rekordzie, który udało się ustanowić najnowszemu dziełu Valve Software, stając się tym samym najpopularniejszą grą VR w historii platformy Steam. Krótko mówiąc, jak stwierdził nasz recenzent: Valve pokazało, jaki potencjał tkwi w wirtualnej rzeczywistości. Odpowiedź: ogromny. Dziś mamy bowiem kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z naprawdę dobrą, dopracowaną i przede wszystkim przyjemną produkcją – wystarczy wejść na stronę Metacritic i zobaczyć recenzje Half-Life: Alyx.

W chwili pisania tej wiadomości gra posiada średnią ocen na poziomie 93 punktów na sto na podstawie 43 recenzji krytyków. W przypadku graczy jest prawie tak samo dobrze, bowiem tutaj średnia wynosi 91 punktów na sto na podstawie aż 1157 recenzji. Gdyby porównać wyniki Half-Life: Alyx do niedawno wydanego DOOM Eternal, strzelanka od id Software, choć poradziła sobie równie wspaniale, może pochwalić się średnią na poziomie jedynie 90 punktów na podstawie 45 recenzji. Ba, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że w tym roku czeka nas jeszcze premiera Cyberpunka 2077 czy The Last of Us 2… Pod względem gier to chyba nie jest tak tragiczny rok, jak pod sami-wiecie-jakim względem. Chociaż coś!

