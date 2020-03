Poznaliśmy pierwsze szczegóły trybu multiplayer w Microsoft Flight Simulator 2020

News

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym kanale marki Microsoft Flight Simulator pojawił się wczoraj nowy materiał prezentujący funkcje wieloosobowe nadchodzącej produkcji z cyklu. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z czymś w rodzaju MMO, bowiem autorzy zaznaczyli, że ich głównym celem jest przede wszystkim stworzenie ogromnego świata sieciowego, gdzie prócz innych graczy, spotkamy także prawdziwych pilotów – gra ma odwzorowywać praktycznie wszystkie loty, które w danym momencie odbywać będą się w czasie rzeczywistym, głównie przy wykorzystaniu baz danych śledzących ruchy samolotów znajdujących się aktualnie w powietrzu. To jednak nie wszystko.

https://youtu.be/ezcSVFQdc5g

Pierwszym zaprezentowanym trybem jest Live Players, gdzie będziemy musieli przestrzegać realnych zasad panujących w lotnictwie. Co ciekawe, prócz korzystania z baz śledzących ruchy samolotów, Microsoft Flight Simulator 2020 będzie odwzorowywać również warunki pogodowe – jeśli więc w danym momencie gdzieś na świecie będzie lać deszcz czy rozpęta się wielka burza, w tym miejscu w świecie wirtualnym symulatora również doświadczymy wspomnianych zmian w pogodzie. Live Players polega głównie na tym, że grając w tym wariancie, napotkamy jedynie użytkowników, którzy również zdecydowali się na ten tryb. Drugi wariant to All Players, gdzie możemy spotkać absolutnie wszystkich, niezależnie od tego, jaki wariant gry wieloosobowej zdecydowali się wybrać – no, o ile nie zdecydują się ograniczyć multiplayera do własnej, określonej grupy. Tutaj możemy również sami wybrać pogodę, a także warunki lotu – jest to tryb skierowany do osób, które chcą po prostu latać, bez konieczności skupiania się na wielu rzeczach naraz. Trzecim wariantem jest tryb Groups, gdzie jedna osoba tworzy grupę, dodaje do niej znajomych i konfiguruje wszelkie ustawienia.

Oczywiście, warto przy tym zaznaczyć, że gra w danym momencie wyświetlać będzie jedynie ruch powietrzny ze sfery o promieniu 200 kilometrów od naszej pozycji – dlatego, aby zapobiec obciążeniu serwerów (i zarazem sprzętu grającego). Przypomnijmy jeszcze, że Microsoft Flight Simulator 2020 zadebiutuje w bieżącym roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One. Na ten moment nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery, jednak wiemy, że w dniu swojego debiutu produkcja będzie dostępna w usłudze Xbox Game Pass. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się również, że w grze pojawi się każde lotnisko świata – łącznie będzie ich aż 37 tysięcy. Krótko mówiąc: ambitnie.

