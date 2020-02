News

Nawet jeśli nie przepadacie za symulatorami, a o wcielenie się w rolę pilota nigdy nie przyszło Wam nigdy do głowy, to twórcy Microsoft Flight Simulator przekonują, że powinniście to rozważyć. Ekipa odpowiedzialna za jedną z najważniejszych i najbardziej obiecujących gier 2020 roku opublikowała w sieci nowy odcinek dziennika dewelopera, a ten w całości poświęcono portom lotniczym z gry Microsoft Flight Simulator.



Okazuje się, że twórcy zamierzają przenieść do gry dosłownie każde lotnisko świata, co oznacza, że fani symulatora lotów cywilnych posadzą maszyny na kilkudziesięciu tysiącach pasów startowych. Część z nich, a konkretnie ponad 37 tysięcy zostało zaprojektowanych przez twórców, a ponad 80 najpopularniejszych portów wykonali ręcznie z najwyższą dbałością o detale. Oczywiście część z nich przeniesiono z dostępnego na rynku Microsoft Flight Simulator X. Więcej o lotniskach w nadchodzącym symulatorze opowie Wam główny projektant poziomów, Sven Mestas, z Asobo Studio. Rzućcie okiem na poniższy materiał.



Microsoft Flight Simulator obiecuje realistyczny model lotu samolotem pasażerskim oraz doskonale odwzorowany świat i maszyny. W pakiecie otrzymamy spersonalizowane plany lotu, a także efektowne warunki atmosferyczne i cykl dobowy.

Wszystko to, a nawet więcej jeszcze w tym roku na PC i Xbox One.

