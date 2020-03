Grafika promująca Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered znaleziona w plikach aktualizacji Modern Warfare

News

Maria Wawrzyniak ,

Zaledwie tydzień temu informowaliśmy Was o koreańskiej agencji ratingowej, która zarejestrowała w swojej bazie remaster Call of Duty: Modern Warfare 2, czyli odświeżoną wersję strzelanki z 2009 roku – to z kolei wskazuje na to, że studio Infinity Ward może już od jakiegoś czasu pracować nad tytułem i przygotowywać się do jego zapowiedzi. Ta z kolei może być znacznie bliżej, niż nam się wydaje, bowiem w plikach jednej z ostatnich aktualizacji gry Call of Duty: Modern Warfare znaleziono grafikę promującą właśnie odświeżone Call of Duty: Modern Warfare 2 – ponadto z grafiki wynika, iż możemy mieć do czynienia wyłącznie z gruntownie odświeżoną kampanią fabularną.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia gra z serii studia Infinity Ward, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry (będzie gruntownie aktualizowane w weekend!) oraz do recenzji.