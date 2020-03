News

LM ,

Nie dalej jak dwa tygodnie temu informowaliśmy Was o plotkach związanych z rzekomym Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Wygląda na to, że w doniesieniach opublikowanych za pośrednictwem Twittera było sporo prawdy, gdyż koreańska agencja ratingowa zarejestrowała w swojej bazie zremasterowane wydanie strzelanki z 2009 roku. Activision przesłało wniosek jeszcze przed końcem lutego, ale nie znajdziemy w nim zbyt wielu informacji, poza tą, że kategorię wiekową Modern Warfare 2 Remastered ustalono na pułapie „18”.



Wiele wskazuje na to, że wzorem Modern Warfare Remastered, druga odsłona podcyklu trafi na rynek wraz z planowanym na ten rok Call of Duty. Możemy liczyć na gruntowne odświeżenie kampanii dla pojedynczego gracza, a jeśli twórcy zdecydują się na remont trybu sieciowego, to wzorem pierwszej odsłony otrzymamy jedynie kilka najpopularniejszych map.



Przy okazji warto wspomnieć, że zgodnie z najnowszymi pogłoskami tegoroczne Call of Duty to Black Ops, które zaoferuje restart całej podserii. Akcja rzekomej produkcji przeniesie nas do Wietnamu. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem.



Kto chętny na Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered? A może nie ma sensu odgrzewać 11-letniej gry w dobie sukcesu ubiegłorocznej odsłony?

https://www.youtube.com/watch?v=TiFSSpYdPuc

