Sekiro: Shadows Die Twice tak trudne, że aż boli – gracz zamienił wszystkich przeciwników w finałowego bossa

Maria Wawrzyniak

Jeśli myśleliście, że Sekiro: Shadows Die Twice już teraz jest niemożliwe do przejścia, to mamy dla Was gracza, który postanowił zamienić wszystkich przeciwników w... Ishinę.

Reddit, jak to Reddit, nie przestaje zaskakiwać. A właściwie zaskakiwać nie przestają jego użytkownicy, którzy regularnie wpadają na niesamowite pomysły. Tym razem mamy dla Was historię użytkownika o pseudonimie Kahei_X, który postanowił stworzyć interesującą modyfikację do gry Sekiro: Shadows Die Twice. Jako że produkcja FromSoftware słynie przede wszystkim z nieludzkiego poziomu trudności, tak oczywiste jest, że ktoś wpadł na to, aby ten poziom jeszcze bardziej podnieść – tak bardzo, że zamienił każdego pojedynczego przeciwnika w finałowego bossa, Ishinę.

Wszystko zostało dokonane za sprawą modyfikacji Sekiro Enemy and Item Randomizer, który zainteresowani mogą pobrać ze strony Nexus Mods. Dzięki niemu możemy podmienić przeciwników oraz przedmioty, a Kahei_X skorzystał z opcji Oops! All, która zmienia wszystkich wrogów na jeden konkretny typ. W tym przypadku – ten najtrudniejszy i najbardziej irytujący.

https://youtu.be/bT13E6qZ4b0

Przypomnijmy, że Sekiro: Shadows Die Twice zadebiutowało 22 marca 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jest to trzecioosobowa gra akcji, która na pierwszy rzut oka może przypominać popularny cykl Dark Souls – w praktyce jednak mamy do czynienia ze znacznie bardziej bezpośrednią fabułą z możliwością podejmowania wyborów w postaci opcji dialogowych oraz kilkoma zakończeniami. Zainteresowanych odsyłamy również do naszej recenzji!

