Jeszcze wczoraj informowaliśmy, iż Valve jest doskonale świadome, że gracze prędzej czy później przygotują moda do Half-Life: Alyx, który pozwoli bawić się bez zestawów VR. Być może przekonanie to było podyktowane rozmaitymi furtkami, które pozostawiono w grze, a które fani znaleźli już w 2 dni po rynkowym debiucie Alyx. Jeden z użytkowników Twittera wykorzystał rozmaite komendy, by całkowicie wyłączyć konieczność korzystania z VR w najnowszej grze Valve. Rzućcie okiem na załączone do wiadomości, stosunkowo krótki nagranie i oceńcie sami.



Nie ulega wątpliwości, że Half-Life: Alyx może być równie grywalne za pośrednictwem technologii VR, jak i w klasyczny sposób. Jednak fakt, iż gra powstała z myślą o wirtualnej rzeczywistości sprawia, że uruchomienie jej dla klawiatury i myszy znacząco zubaża mechanikę rozgrywki i pozbawia rozmaitych smaczków, które przygotowali twórcy. Jednak należy mieć na uwadze również fakt, że na tę chwilę wciąż spora grupa odbiorców kontakt z VR może uznać za dosyć niekomfortowy, głównie przez zaburzenia błędnika. Swoją drogą ten problem miał w swoim czasie rozwiązać Luckey Palmer, ale sprawa ucichła i trudno powiedzieć, czy poczyniono jakieś postępy.



Z VR czy bez VR, Half-Life: Alyx jest z pewnością udaną produkcją, która bezsprzecznie otwiera furtkę dla powstania Half-Life 3, ale na zapowiedź gry możemy jeszcze długo czekać.

Zdecydowanie krócej poczekacie za to na naszą recenzję Half-Life: Alyx, którą już po cichu szykuje Myszasty.

