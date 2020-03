News

Przygotowanie nowej odsłony Half-Life według kryteriów nakreślonych przez szefa Valve to nie lada wyzwanie. Newell wierzy, że Alyx im sprosta – jeśli nie, to firma odbierze to jako naukę na przyszłość.

Half-Life 3. Ikona elektronicznej rozrywki i tytuł, który jest tak wyczekiwany przez fanów, że stawał się kolejno legendą, potem obiektem kultu, by ostatecznie zadomowić się jako mem. Mamy 2020 rok i wydaje się, że Half-Life 3 jest bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej, ale okazuje się, że losy marki Valve wciąż nie są przesądzone. Powracamy na chwilę do przywołanego już wywiadu IGN, które wypytało Gabe’a Newella o szereg palących kwestii. To jak, będzie trzecia odsłona? I tak, i nie, a właściwie to wciąż nie wiadomo.



W rozmowie z redakcją IGN Newell oznajmił, że rozwój serii Half-Life jest wyznacznikiem postępu w branży. Firma daje z siebie wszystko, by zrobić najlepszą grę, jaką widział świat – nie chodzi tylko o zadowolenie graczy i recenzentów, nowe Half-Life ma dosłownie wyrzucać nas z fotela. Podczas obcowania z marką mamy wyrażać podziw dla umiejętności twórców, geniuszu projektantów i drżeć na myśl o przyszłości gier, na którą Valve otwiera nasze oczy.

Chcemy, by gracze powrócili do marki i powiedzieli “O Boże, to ta sama magia”

Z tego względu kolejne odsłony serii nie powstają cyklicznie. Newell przyznaje, że może jest to świadectwem głupoty włodarzy firmy, ale seria Half-Life nigdy nie była dla nich zapychaczem rynku, który żerując na oczekiwaniach graczy, pozwoliłby podnieść kwartalne wyniki. Jednocześnie Newell odniósł się krytycznie do niedawnych projektów firmy – karcianki Artifact oraz Steam Machine. Przyznał, że Valve nie jest wszechwiedzące, popełnia błędy i wyciąga z nich lekcje.



Zdaniem szefa Valve produkcję kolejnych odsłon Half-Life można porównać do wysłania swoich dzieci na studia. Jeśli okaże się, że zmierzające na rynek Half-Life: Alyx pozamiata na rynku, to Valve pójdzie dalej tym tropem. Jeśli nie, to wyciągnie wnioski dla przyszłych projektów. Twórcy wydają się pełni nadziei na pełnoprawny powrót marki Half-Life. Oczywiście, nawet jeśli firma powoli ma przed sobą obraz Half-Life 3, to na wyprodukowanie gry możemy jeszcze długo czekać. W końcu ma nas zrzucić z krzeseł.



Zdaniem Newella Matrix jest tuż za rogiem, a Valve pracuje nad jeszcze lepszymi systemami VR. Więcej o przyszłości branży według Gabe’a Newella przeczytacie pod tym adresem.

