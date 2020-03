News

Tym razem garść ciekawostek dla fanów gier studia From Software. Okazuje się, że organizatorzy przesuniętej na lato imprezy Taipei Game Show postanowili ostatecznie odwołać tegoroczną edycję. Wiadomość być może nie napawa optymizmem, ale warto pamiętać, że podczas TGS mieliśmy otrzymać nowe konkrety Elden Ring. Teraz gdy imprezę odwołano, być może wydawca gry – Bandai Namco – pokusi się o udostępnienie nowinek nieco szybciej.



Tymczasem dobra wiadomość dla wszystkich, którzy mocno koncentrują się na ścieżce dźwiękowej podczas zabawy z grami japońskiego studia. W lakonicznej odpowiedzi na zapytanie użytkowników Twittera swój udział w pracach nad Elden Ring potwierdziła Yuka Kitamura. Jeśli mieliście okazję bawić się w Dark Souls 3, Sekiro: Shadows Die Twice czy choćby Bloodborne, to z pewnością wiecie, że podczas przygody z Elden Ring mrok będzie niejednokrotnie wylewał się z głośników. Cóż, o klimat nie musimy się martwić, ale chętnie przygarniemy każdą nowość związaną z projektem, których to wydawca nam wyjątkowo skąpi.



Elden Ring zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł ma pojawić się jeszcze w tym roku, ale wciąż nie znamy niemal żadnych konkretów.

https://www.youtube.com/watch?v=4euIi1JfMqs

