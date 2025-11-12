Elden Ring Nightreign z niespodziewanym DLC. Dodatek zapowiedziano podczas State of Play

Elden Ring Nightreign otrzyma DLC jeszcze przed końcem bieżącego roku. Pojawią się nowe lokacje, postacie i powrót kultowego bossa.

Podczas prezentacji Sony State of Play, FromSoftware zaprezentowało nowy zwiastun dodatku do Elden Ring Nightreign. Materiał ujawnił ogromną porcję nowej zawartości, w tym odmienioną mapę, nowe grywalne postacie, bossów oraz powrót przeciwników znanych z DLC Shadow of the Erdtree. Zapowiedziano nowy dodatek do Elden Ring Nightreign Dodatkowa zawartość do Elden Ring Nightreign nosi tytuł The Forsaken Hollows. Już na pierwszych ujęciach widać rycerzy i jaskinie, które nie występowały w podstawowej wersji gry. Co więcej, cała mapa Limveil została przekształcona przez nowe wydarzenie znane jako The Great Hollow. Jak opisano na PlayStation Blog:

Ogromna otchłań w głębinach Limveld. W praktyce jest to potężna wyrwa z pulsującym kryształem, a to, co znajduje się w jej wnętrzu, wygląda na przerażające i zupełnie obce. W skład nowej zawartości wchodzą dwie nowe grywalne postacie: The Undertaker – walcząca młotem wojowniczka opierająca się na sile i wierze. Jej atak specjalny pozwala wzbić się w górę i zaatakować przeciwnika z impetem

– walcząca młotem wojowniczka opierająca się na sile i wierze. Jej atak specjalny pozwala wzbić się w górę i zaatakować przeciwnika z impetem The Scholar – postać mniej mobilna, korzystająca z księgi, dzięki której potrafi unosić wrogów w powietrzu i kontrolować pole walki

Zgodnie z oficjalną informacją, w dodatku pojawi się dwóch nowych bossów Nightlord, których spotkamy na końcu każdej próby. Są nimi oddział anielskich rycerzy uzbrojonych w złote włócznie oraz tajemnicza, zdeformowana istota, której pełnej formy FromSoftware jeszcze celowo nie ujawniło, ale jej ryk zamyka zwiastun. Fani dodatku Shadow of the Erdtree dostrzegą Dancing Liona, a co ważniejsze, powraca także Artorias, ukochany (i znienawidzony) przez społeczność fanów Upadły Rycerz znany z serii Dark Souls. Zwiastun sugeruje, że historia DLC rozgrywa się po wydarzeniach z kampanii głównej. Nowe lokacje wydają się zniszczone toksycznym deszczem wyniszczającym świat, a ogromna wyrwa prowadzi graczy z powrotem do koszmarów z poprzedniego rozszerzenia. Istnieje też duża szansa, że gracze otrzymają nową broń i zaklęcia.