Armored Core VI: Fires of Rubicon PS4 za 53,07 zł na Allegro

Armored Core VI: Fires of Rubicon – oferta w Allegro
Armored Core VI to dynamiczna gra akcji, w której gracze pilotują potężne mechy, biorąc udział w intensywnych bitwach na powierzchni planety Rubicon 3.
Łącząc wieloletnie doświadczenie FromSoftware w tworzeniu gier o mechach z charakterystyczną dla tej firmy rozgrywką akcji, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON zapewnia zupełnie nowe wrażenia z gry w tej serii.
Dynamiczne, wielokierunkowe bitwy
Gracze będą pilotować swoje mechy w szybkich, wielokierunkowych bitwach, wykorzystując ogromne pola bitewne oraz mobilność swoich mechów na lądzie i w powietrzu, aby zapewnić sobie zwycięstwo.
GramTV przedstawia:
Produkcja zebrała bardzo pozytywne recenzje – na Steamie aż 90% graczy ocenia ją pozytywnie. Na premierę kosztowała ponad 300 zł, więc obecna promocja to znakomita okazja, by nadrobić jeden z najlepszych tytułów akcji 2023 roku w fizycznej wersji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!