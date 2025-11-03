Armored Core VI: Fires of Rubicon PS4 za 53,07 zł na Allegro

Z okazji Allegro Black Weeks pojawiła się świetna oferta na Armored Core VI: Fires of Rubicon w wersji na PlayStation 4. Produkcję studia FromSoftware można kupić już za 53,07 zł, a dzięki programowi Allegro Smart! dostawa jest darmowa. Gra jest w pełni kompatybilna z PlayStation 5.

Armored Core VI: Fires of Rubicon – oferta w Allegro

Armored Core VI to dynamiczna gra akcji, w której gracze pilotują potężne mechy, biorąc udział w intensywnych bitwach na powierzchni planety Rubicon 3.