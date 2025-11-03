Zaloguj się lub Zarejestruj

Armored Core VI: Fires of Rubicon PS4 za 53,07 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2025/11/03 15:15
Tani hit od FromSoftware w ramach promocji Allegro Black Weeks.

Z okazji Allegro Black Weeks pojawiła się świetna oferta na Armored Core VI: Fires of Rubicon w wersji na PlayStation 4. Produkcję studia FromSoftware można kupić już za 53,07 zł, a dzięki programowi Allegro Smart! dostawa jest darmowa. Gra jest w pełni kompatybilna z PlayStation 5.

Armored Core VI: Fires of Rubicon
Armored Core VI: Fires of Rubicon

Armored Core VI: Fires of Rubicon – oferta w Allegro

Armored Core VI to dynamiczna gra akcji, w której gracze pilotują potężne mechy, biorąc udział w intensywnych bitwach na powierzchni planety Rubicon 3.

Łącząc wieloletnie doświadczenie FromSoftware w tworzeniu gier o mechach z charakterystyczną dla tej firmy rozgrywką akcji, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON zapewnia zupełnie nowe wrażenia z gry w tej serii.

Dynamiczne, wielokierunkowe bitwy
Gracze będą pilotować swoje mechy w szybkich, wielokierunkowych bitwach, wykorzystując ogromne pola bitewne oraz mobilność swoich mechów na lądzie i w powietrzu, aby zapewnić sobie zwycięstwo.

GramTV przedstawia:

Produkcja zebrała bardzo pozytywne recenzje – na Steamie aż 90% graczy ocenia ją pozytywnie. Na premierę kosztowała ponad 300 zł, więc obecna promocja to znakomita okazja, by nadrobić jeden z najlepszych tytułów akcji 2023 roku w fizycznej wersji.

Mikołaj Berlik
