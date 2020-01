Taipei Game Show 2020 odroczone. Impreza prawdopodobnie powróci latem

News

Jeśli liczyliście na masę nowinek przy okazji zbliżającego się Taipei Game Show 2020, to mamy dla Was kiepską wiadomość. Organizatorzy imprezy oficjalnie poinformowali, że z uwagi na rosnącą liczbę przypadków zarażenia koronawirusem zdecydowali się odwołać imprezę. Nie jest pewne, że ta odbędzie się w późniejszym terminie, ale jeśli tak, to najwcześniej latem. Miejsce pozostanie bez zmian – Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1.

Taki scenariusz był oczywiście do przewidzenia i co gorsze, może to być dopiero pierwsza z wielu imprez, które zostaną odwołane lub odroczone. Masowe zgromadzenia w przypadku rosnących zachorowań to zagrożenie zarówno dla wystawców, deweloperów, mediów, jak i uczestników. Do tego w większości przypadków z koniecznością stawienia się na lotnisku, które nawet przy najwyższych środkach ostrożności nie zagwarantuje nam, że nie zostaniemy zarażeni.



Oczywiście impreza to jedno, a plany wydawców muszą iść swoim torem. Zapewne firmy w najbliższym czasie ustosunkują się do decyzji organizatorów Taipei Game Show i zaprezentują przygotowane dla graczy nowinki w innej formie – choćby prezentacji State of Play czy Nintendo Direct.

https://www.youtube.com/watch?v=Ky2iuHfZgVQ&feature=emb_title

