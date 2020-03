Popkultura

LM ,

Gwiazda Michaela Biehna nieco przygasła w ostatnich latach, ale wiele wskazuje na to, że znów będzie o nim głośno. Drugi sezon The Mandalorian jeszcze w tym roku.

Ciekawe doniesienia dla fanów filmów akcji, którzy nie stronią od produkcji osadzonych w ramach marki Star Wars. Okazuje się, że w drugim sezonie niezwykle udanego serialu The Mandalorian na małych ekranach zagości Michael Biehn. Być może to nazwisko nie mówi Wam już zbyt wiele, a to dlatego, że w ostatnich latach aktor przyjmował rolę w raczej mniej popularnych produkcjach, jednak jeszcze w 1984 roku mogliśmy oglądać go w roli Kyle'a Reese'a w filmie Terminator.

Biehn grał także w filmie Obcy – decydujące starcie, a nawet zaliczył przygodę z grami wideo, jako Rex "Power" Colt w Far Cry 3: Blood Dragon. Nie wskazano, w kogo wcieli się Michael Biehn, więc pozostaje czekać na kolejne konkrety. Przy okazji trzeba wspomnieć, że na planie drugiego sezonu The Mandalorian pojawi się również Rosario Dawson w roli Ahsoki Tano.



Premiera drugiego sezonu The Mandalorian zaplanowana jest na tegoroczną jesień, ale w świetle panującej pandemii, raczej nie ma co kurczowo trzymać się tej daty. Inna sprawa, że wiele wskazuje na to, że Disney+ nie pojawi się na Polskim rynku przed 2021 rokiem.

https://www.youtube.com/watch?v=XmI7WKrAtqs

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl