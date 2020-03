Popkultura

Dobre wieści dla fanów produkcji Disneya. Okazuje się, że jeszcze w tym roku usługa streamingowa Disney+ pojawi się w Polsce. Włodarze firmy nie wskazali na razie konkretnego terminu, ale zgodnie z najnowszym komunikatem, Disney+ trafi do Polski i krajów Skandynawii jeszcze tego lata. W ofercie usługi znajdziemy około 500 filmów i przeszło 350 seriali, a wśród nich oczywiście doskonale przyjęty przez fanów The Mandalorian, który jesienią doczeka się drugiego sezonu.



Oczywiście tak długo, jak Disney nie uraczy nas skierowanym na polski rynek komunikatem, nie znamy cennika oferty. Jednak już za kilka dni – 24 marca – Disney+ pojawi się w kilku europejskich krajach i jeśli weźmiemy na przykład Wielką Brytanię, to bezpośrednie przeliczenie kosztu daje nam 30 PLN za miesięczną subskrypcję i 300 PLN za rok z góry. Gdy tylko Disney poda więcej konkretów, to z pewnością się o tym dowiecie.

https://www.youtube.com/watch?v=XmI7WKrAtqs

