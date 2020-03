Już jutro rozpocznie się darmowy (i nieco wydłużony) weekend w Ghost Recon: Breakpoint

News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z zapowiedziami, jutro o godzinie 10:00 polskiego czasu rozpocznie się wydłużony darmowy weekend w grze Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint. To oznacza, że każdy zainteresowany będzie mógł przetestować produkcję za darmo. Twórcy postanowili uczcić najnowszą aktualizację, która wczoraj wylądowała na serwerach Breakpoint. Do gry wprowadzono bowiem tryb immersyjny, którego głównym celem jest sprawienie, aby rozgrywka była znacznie bardziej wymagająca. To jednak nie wszystko, ponieważ razem z trybem w produkcji pojawił się Sam Fisher, główny bohater serii Tom Clancy’s Splinter Cell. O tym pisaliśmy kilka dni temu. Warto zaznaczyć na koniec, że darmowy weekend z Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint rozpocznie się o różnych godzinach – poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.

Epic Games Store

start – 26 marca o godzinie 16:00

koniec – 39 marca o godzinie 16:00

Uplay, PlayStation 4, Xbox One

start – 26 marca o godzinie 16:00

koniec – 30 marca o godzinie 16:00

Wszelkie postępy, jakie uda się Wam poczynić w trakcie darmowego weekendu, możecie przenieść do pełnej wersji gry, jeżeli zdecydujecie się na jej zakup. Przypomnijmy jeszcze, że Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint zadebiutowało 4 października bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy również do przeczytania naszej recenzji gry, którą znajdziecie pod tym adresem.

