Sam Fhiser z serii Spilnter Cell trafi do gry Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint

Maria Wawrzyniak ,

Jeszcze na początku tego miesiąca informowaliśmy Was o trybie immersyjnym, który trafi do gry Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint z zamiarem uczynienia rozgrywki bardziej realistyczną. Tryb immersyjny ma na celu sprawić, aby rozgrywka w Breakpoint była również bardziej wymagająca, a więc – dla znacznej większości graczy – również przyjemniejsza. Moduł będzie dostępny wyłącznie w ramach rozgrywki PvE, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na grę w pojedynkę czy z innymi. Co ciekawe, dzisiaj dowiedzieliśmy się równie, że tego samego dnia – czyli 24 marca – w produkcji pojawi się Sam Fisher, główny bohater serii Tom Clancy’s Splinter Cell. Postać trafi do tytułu w ramach nowego wydarzenia Spisek – nie podano jednak żadnych innych szczegółów na ten temat. Jedyne, co mamy, to krótki teaser.

https://youtu.be/7T7wFveytNI

Przypomnijmy jeszcze, że Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint zadebiutowało 4 października bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych zapraszamy również do przeczytania naszej recenzji gry, którą znajdziecie pod tym adresem.

