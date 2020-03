Tech

Włączasz konsolę za pomocą trzymanego w dłoniach kontrolera – charakterystyczny dźwięk i przed oczami widzisz ekran startowy urządzenia. Uruchamiasz jedną komendę i już po chwili ulubiona gra sieciowa wyszukuje Ci przeciwników albo trafiasz do wybranego singlowego świata. Taką wizję grania na konsoli roztacza przed nami najnowszy wniosek patentowy Sony.



Opracowany jeszcze w 2018 roku, ale zarejestrowany niedawno patent sugeruje, że Sony szykuje system dynamicznego ładowania gier. Nie ma bezpośredniej wzmianki, ale możemy przypuszczać, że japoński gigant zrobi z niego użytek w dobie PlayStation 5. Przywołane tu rozwiązanie przewiduje specjalne szablony, które już z ekranu startowego konsoli załadują nas do konkretnego zapisu rozgrywki czy meczu sieciowego – z pominięciem mozolnego przebijania się przez kolejne poziomy menu.



W zamyśle inżynierów wystarczy kilka ruchów, by błyskawicznie znaleźć się w grze, w czym pomoże na pewno superszybki dysk SSD – zapewne Mark Cerny by się ze mną zgodził. Na razie wszystko to jest wyłącznie na papierze, ale Sony może urzeczywistnić to w każdej chwili, a może to kolejna z jeszcze niepotwierdzonych nowinek PS5. Zainteresowani?

https://www.youtube.com/watch?v=ph8LyNIT9sg&t=1192s

