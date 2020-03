Przegląd pierwszych recenzji Half-Life: Alyx – mamy jeden z pierwszych prawdziwych hitów VR?

News

Maria Wawrzyniak ,

Dziś miała miejsce premiera gry Half-Life: Alyx, czyli pełnoprawna odsłona kultowej serii. Wczoraj informowaliśmy Was o pierwszej recenzji, która pojawiła się w brytyjskim magazynie Edge, a dzisiaj możemy już wziąć pod uwagę wiele innych ocen, które napłynęły do sieci. Przede wszystkim wygląda na to, iż rzeczywiście mamy do czynienia z czymś więcej, aniżeli jedynie kolejnym doświadczeniem w rzeczywistości wirtualnej. W znaczącej większości recenzji Half-Life: Alyx zostało bowiem okrzyknięte mianem Half-Life’a, na jakiego wszyscy czekaliśmy od 2006 roku, który jednocześnie jest także zupełnie nową jakością gier VR, jeśli chodzi o takie kwestie, jak szczegółowość czy projektowanie poziomów. Krótko mówiąc, wystarczy spojrzeć na noty – produkcja studia Valve Software zebrała praktycznie same dziesiątki i dziewiątki. Najwięcej pochwał zebrała oczywiście warstwa fabularna, aczkolwiek to nie wszystko. Co więc poza historią?

Głównie naprawdę nieźle przemyślana rozgrywka. Sam fakt, że twórcy oferują cztery poziomy trudności do wyboru, które rzeczywiście wpływają na produkcję, daje sporo do myślenia. Prócz tego często pojawiały się wzmianki o dynamicznej i satysfakcjonującej walce, którą idealnie dopełnia interesujący arsenał broni. Co ciekawe, elementy typowe dla wirtualnej rzeczywistości nie sprawiają tutaj wrażenia, jakby zostały wrzucone do gry na siłę. Jeśli zaś chodzi o warstwę techniczną, tutaj padło kilka słów krytyki. Mowa wprawdzie o błędach, które nie są karygodne i nie sprawią, że wyłączycie grę czy rzucicie headsetem o ścianę, aczkolwiek niektóre z problemów mogą irytować. Niektórzy jako wadę wymieniali również fakt, iż gra jest dostępna jedynie dla posiadaczy sprzętu do wirtualnej rzeczywistości. Podsumowując jednak, Half-Life: Alyx nie zawiodło fanów. Pozostaje więc mieć nadzieję, że nie będziemy czekać kolejnych piętnastu lat na to, aby zagrać w nowego Half-Life’a.

