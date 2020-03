Mamy pierwszą recenzję Half-Life: Alyx, pojawiła się w brytyjskim magazynie Edge

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli czekacie z niecierpliwością na jutrzejszą premierę gry Half-Life: Alyx, to mamy dla Was coś, co najprawdopodobniej jeszcze tę niecierpliwość spotęguje, ale… W sieci, a dokładniej w brytyjskim magazynie Edge, wylądowała pierwsza recenzja produkcji studia Valve Software. Tytuł dedykowany goglom wirtualnej rzeczywistości uzyskał od wydawnictwa bardzo wysoką notę – 9/10. Zanim przejdziemy dalej, odradzamy przekopywanie się przez internet w celu wyszukania informacji na temat gry, bowiem, jak donosi twórca Valve News Network, Tyler McVicker, przez przypadek możecie znaleźć zrzuty ekranu, które zdradzają zakończenie gry. Przypomnijmy, że produkcja jest już dostępna do pobrania na platformie Steam, jednak odpalicie ją dopiero jutro, czyli 23 marca, od godziny 18:00 czasu polskiego.

Jeśli zaś chodzi o wspomnianą recenzję, jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych materiałów wydania pisma. Ba, okazuje się, że materiał jest na tyle ważny, iż specjalnie zaraz obok niego został przygotowany obszerny wywiad z Gabem Newellem, szefem Valve, w którego trakcie wypowiedział się o takich kwestiach, jak rywalizacja z Epic Games Store.. Dziennikarze serwisu IGN również porozmawiali z twórcą – ten zdradził im, że Half-Life: Alyx to niewątpliwie szansa dla jego firmy na powrót do dawnej formy po kilku nieprzemyślanych decyzjach i porażkach. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że produkcja jest już dostępna do pobrania na platformie Steam, jednak odpalicie ją dopiero jutro, czyli 23 marca, od godziny 18:00 czasu polskiego. Half-Life: Alyx jest kompatybilne z większością modeli VR dostępnych na rynku.

