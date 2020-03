News

Nawet jeśli wielu graczom dzięki wzmożonym wysiłkom udało się dotrzeć do końcowych napisów wydanego w 2015 roku Bloodborne, to nie da się ukryć, że zadanie to nie należało do najłatwiejszych. Wyzwania przygotowane w rzeczonej produkcji może nie różniły się zbytnio od tego, co oferowały wydane wcześniej odsłony Dark Souls, ale konieczność zrezygnowania z tarczy, mogła być lekkim szokiem dla niedzielnych hardkorowców. Ostatecznie trzeba było wyjść ze strefy komfortu i nauczyć się unikać ataków albo… zepsuć grę.



Znany z rozmaitych wykroczeń w wirtualnych światach youtuber ymfah opublikował na swoim kanale kolejny poradnik, w którym pokazuje, jak bez wielkiego wysiłku załapać się na najłatwiejsze z kilku możliwych zakończeń gry. Okazuje się, że ścieżka do połamania wszystkich obowiązujących w niej praw wiedzie już od pierwszej lokacji, a zadanie znacząco ułatwiają przeciwnicy i dziurawe tekstury. Materiał pojawił się na YouTube zaledwie kilka dni temu, a zaprezentowane sposoby działają na aktualnej wersji Bloodborne.



Zanim konserwatywne grono hardkorowych graczy podniesie gitgud larum przypomnę, że osoby, które nie miały styczności z grą From Software, raczej szybko nie połapią się, co tak właściwie trzeba zrobić i gdzie. Jednocześnie do zdobycia większości trofeów stojących na drodze do platyny i tak trzeba pokonać większość bossów, więc te tricki mogą jedynie przybliżyć do niego wszystkich, którzy poznali grę na wskroś.



Bloodborne zadebiutowało w 2015 roku na PlayStation 4. Kontynuacji chcemy, ale jednocześnie obawiamy się o jej kształt, ale na razie możemy być spokojni – jeśli plotki są prawdziwe, to From Software nie ma jej nawet w planach.

