Tylko pięć dni dzieli nas od równych 9 miesięcy od zapowiedzi i zarazem jedynej pełnoprawnej wzmianki o najnowszej grze japońskiego studia FromSoftware – Elden Ring. Ogłoszona podczas ubiegłorocznych targów E3 produkcja zaliczyła solidną ciszę w eterze, która mogła być przerwana podczas tegorocznego Taipei Game Show, ale targi przesunięto na lato. W sieci kwitną zatem kolejne plotki, pogłoski, przecieki i teorie fanów, lecz chociaż większość z nich skupia się na rzeczonej produkcji, to miłośnicy souls-like nie przestali marzyć o Bloodborne 2.



Jeden ze sprawdzonych dilerów nieoficjalnych doniesień na forum ResetEra postanowił boleśnie ostudzić zapał fanów. Według posiadanych przez niego informacji studio FromSoftware poza Elden Ring pracuje obecnie nad kilkoma różnymi projektami, a kolejne już czekają w kolejce. Niestety jego zdaniem żaden z nich, to nie Bloodborne 2. Jedynie decyzja Sony może zmienić ten stan rzeczy.



Powracając na chwilę do wciąż tajemniczego i budzącego niemały entuzjazm Elden Ring forumowicz ujawnił, że tytuł obok dynamicznie zmieniających położenie przeciwników i bossów zaoferuje nam także przemieszczającą się dziką zwierzynę i wiele innych elementów, które nadadzą dynamikę wykreowanemu światu. Przypomnijmy, że według wcześniejszych plotek uniwersum ma czerpać sporo z Shadow of the Colossus.



Podejrzewam, że podobnie jak ja, wyczekujecie kolejnych oficjalnych doniesień. Byłaby szkoda, gdybyśmy musieli czekać do nich do tegorocznych targów E3 w Los Angeles. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i liczyć, że FromSoftware dowiezie kolejny majstersztyk.

https://www.youtube.com/watch?v=4euIi1JfMqs

