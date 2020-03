News

Maria Wawrzyniak ,

DOOM Eternal ma za sobą naprawdę świetny start, a jeśli ktokolwiek twierdzi inaczej, wystarczy spojrzeć na statystyki. Jak głoszą wyniki na oficjalnej stronie platformy Steam, dzisiaj w jednym momencie w produkcję studia id Software grało najwięcej 100 111 użytkowników. Dwa dni temu wynik był nawet wyższy, bo wynosił prawie 105 tysięcy graczy. To ponad dwukrotnie wyższa liczba od tej, którą może pochwalić się DOOM z 2016 roku, w który w szczytowym momencie grało jedynie 44 tysiące osób. Zainteresowanie produkcją potwierdzają także jej wyniki na platformach streamingowych – na Twitchu w jednym momencie DOOM Eternal mogło pochwalić się ponad 125 tysiącami oglądających. W serwisie Metacritic wersja pecetowa posiada średnią ocen na poziomie 90 punktów na 10 ze strony recenzentów oraz 75 punktów ze strony graczy. Wersja na PlayStation 4 też nie pozostaje w tyle ze średnimi kolejno 87/100 i 79/100. I, jak nietrudno się domyślić, równie świetnie jest w przypadku wersji na Xbox One, która może pochwalić się notami 90/100 i 78/100. A gdyby mało Wam było pochwał, zapraszamy do recenzji naszego Muradina, który wystawił grze notę 9 na 10.

To jednak nie wszystko. Okazuje się bowiem, że DOOM Eternal, prócz świetnych recenzji, kryje w sobie kilka niespodzianek dla fanów retro, bowiem w grze znalazły się pełne wersje (i w pełni grywalne!) dwóch pierwszych części serii. Dlatego, aby zagrać w oryginalne DOOM, należy zebrać czternaście dyskietek ukrytych w najróżniejszych miejscach na mapach. Z DOOM II: Hell on Earth jest jeszcze łatwiej, bo tutaj wystarczy użyć komputera w bazie wypadowej i wpisać w nim hasło FLYNNTAGGART. Najciekawszy jest najprawdopodobniej fakt, że obie gry można przejść w całości, a nawet zapisać swoje postępy, gdy akurat musimy zrobić coś innego! Oczywiście, to nie jedyne atrakcje dla weteranów i największych miłośników cyklu – tych znajdzie się znacznie więcej, ale nie będziemy Wam psuć zabawy. Przypomnijmy na koniec, że DOOM Eternal od studia id Software zadebiutowało 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Tymczasem – miłego mordowania strzelania!

