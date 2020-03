Studio Bohemia Interactive, znane głównie z DayZ oraz Arma III, chwali się wynikami finansowymi za ubiegły rok

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy ze studia Bohemia Interactive pochwalili się wynikami finansowymi za rok 2019, podczas którego gry czeskiego zespołu trafiły łącznie do 4,5 miliona nabywców, co łącznie przyniosło studiu 68 milionów dolarów przychodu. Największy wkład w sukces twórców ma gra Arma III, która w ubiegłych dwunastu miesiąca sprzedała się w aż 2,6 mln egzemplarzy. Łącznie, sprzedaż trzeciej części cyklu przekroczyła już barierę 5,5 miliona egzemplarzy (w tym 9,7 mln DLC). Równie dobrze wypadło także DayZ, które w 2019 roku zostało kupione 1,1 mln razy, co z kolei daje łączną sprzedaż na poziomie 5,8 miliona kopii. Rozszerzenie Livonia w ciągu miesiąca od swojej premiery trafiło do około 400 tysięcy nabywców. Popularnością cieszy się strzelanka Vigor. Wszystkie statystyki zostały ukazane na grafice, którą możecie znaleźć powyżej. Zainteresowanych odsyłamy również do oficjalnej strony studia, gdzie znajdziecie wiadomość o wynikach.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis