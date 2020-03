News

LM ,

Wygląda na to, że nawet jeśli dawny tytuł na wyłączność PlayStation 4 po ponad trzech latach trafi na PC, to i tak nie mamy co liczyć na to, że w pełni porzuci swoje konsolowe korzenie. W odpowiedzi na zapytania fanów, przedstawiciele studia Guerrilla Games ujawnili, że pecetowe Horizon Zero Dawn nie zaoferuje nam możliwości regulowania pola widzenia. Zdaniem twórców mogłoby to prowadzić do wypaczenia ich oryginalnej wizji i stylu artystycznego. Zapowiedzieli za to, że pecetowy port przygód Aloy zaoferuje szereg opcji dla personalizacji ustawień grafiki, które z pewnością przypadną nam do gustu.



Szczerze mówiąc, po długich godzinach spędzonych w Horizon Zero Dawn nie jestem przekonany, że pecetowa wersja faktycznie potrzebuje suwaka FOV, ale dla wielu graczy może być to istotne ustawienie. Ostatecznie z pewnością już krótko po premierze społeczność przygotuje modyfikację, która pomoże obejść przywołane tu ograniczenia. O samym Horizon Zero Dawn na PC wciąż nie wiemy jeszcze zbyt wiele – tytuł zaoferuje wsparcie dla monitorów ultrapanormaicznych, a licznik klatek powinien wyświetlić dużo więcej, niż 30 FPS.



Horizon Zero Dawn zadebiutowało na PlayStation 4 w lutym 2017 roku. Pecetowa wersja ukaże się latem tego roku.

https://www.youtube.com/watch?v=wzx96gYA8ek&t=1s

