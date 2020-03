News

Już za kilka dni na serwerach platformy Steam zadebiutuje najnowsza odsłona serii Half-Life – Alyx. Tymczasem redakcja serwisu IGN udała się do Valve, by bezpośrednio od Gabe’a Newella dowiedzieć się nieco więcej o koncepcjach towarzyszących projektowaniu gry i przyszłości marki oraz samej branży. Okazuje się, że odejście od klasycznego modelu zabawy na rzecz technologii VR jest według szefa Valve przyszłością gier.



W rozmowie z redakcją IGN Newell przyznał, że możliwości współczesnych zestawów VR wykraczają daleko poza to, czego spodziewali się po nich twórcy. Jednocześnie w nadchodzących latach technologia będzie jeszcze silniej rozwijana, aż stanie się standardem i jedynym słusznym podejściem do elektronicznej rozrywki. Przy okazji wspomniał, że Half-Life: Alyx jest odpowiedzią na ten trend, do którego już niebawem wszyscy będą musieli się dostosować – kto nie pojmie w czas możliwości gogli VR, ten wypadnie z obiegu.



Przy okazji dowiedzieliśmy się, że zdaniem Newella wizja świata zaprezentowana w serii filmów Matrix jest nam o wiele bliższa, niż mogłoby się to wydawać. Oczywiście świat przyszłości nie będzie wyglądał dokładnie tak, jak na kinowych obrazach, gdyż w tych brakuje wszystkich technologicznych subtelności, które pokazują, jak dziwny będzie świat komputerowych interfejsów. Jednocześnie oznajmił, że sama koncepcja sztucznej inteligencji w naszym życiu jest zbyt skomplikowana, by dało się ją prosto wyłożyć – to tak, jakby opisywać internet komuś, kto nigdy wcześniej z niego nie korzystał.



Przyszłość to jedno, ale Half-Life: Alyx debiutuje już lada dzień. Według szefa Valve będzie to punkt zwrotny we wprowadzeniu VR na branżowe salony. Broni przy tym decyzji, o wyłączności gry na goglach VR tłumacząc, że gracze szybko to pojmą, gdy tylko zagrają w Alyx.



Half-Life: Alyx ukaże się już 23 marca wyłącznie na PC z VR HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index oraz Windows Mixed Reality.

