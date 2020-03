Darmowy tydzień z grą Football Manager 2020 wystartował na Steamie

News

Maria Wawrzyniak ,

Na platformie Steam wystartował darmowy tydzień z grą Football Manager 2020, którą można wypróbować do 25 marca do godziny 16:00 czasu polskiego.

Football Manager 2020 to już szesnasta pełnoprawna odsłona kultowego cyklu menadżerów piłkarskich, nad którym od samego początku pracuje studio Sports Interactive. Dzisiaj na platformie Steam rozpoczął się darmowy tydzień z produkcją, który pozwala przetestować ją bez żadnych dodatkowych opłat do 25 marca do godziny 16:00 czasu polskiego. Wystarczy wejść w kartę produktu w sklepie, zalogować się na swoje działające konto i kliknąć przycisk z napisem zagraj. Zaznaczamy jednak, żeby nie pomylić przycisku z tym, który pobierze wersję demonstracyjną, który również został wyróżniony na stronie. Przypomnijmy, że Football Manager 2020 zadebiutowało 19 listopada 2019 roku na komputerach osobistych. Twórcy oddali nam do wyboru łącznie 2500 klubów z 50 krajów – po dokonaniu decyzji zostajemy oczywiście menadżerem danego zespołu. Później rozpoczyna się prawdziwa zabawa, czyli zarządzanie wybranym zespołem oraz branie pod uwagę absolutnie każdego aspektu funkcjonowania drużyny. W międzyczasie dokonujemy przeróżnych transakcji, kupując i sprzedając piłkarzy (swoją drogą, w grze znajdziemy grubo ponad pół miliona prawdziwych nazwisk), planujemy rozgrywki treningowe razem z taktyką, którą wykorzystamy w spotkaniach.

Te są natomiast swoistym sprawdzianem naszych umiejętności – mecze to nie tylko wystawianie odpowiednich zawodników, ale również dbanie o relacje z kibicami i mediami poprzez dokonywanie przemyślanych wyborów. Przy tym wszystkim musimy oczywiście nieustannie monitorować stan naszego budżetu, bowiem ten jest zawsze w jakimś stopniu ograniczony. Warto również zaznaczyć, że prócz zabawy w trybie dla jednego gracza, gra oferuje także możliwość sprawdzenia swoich sił w trybie wieloosobowym. Ponadto, do pecetowego wydania Football Manager 2020 dodawana jest za darmo jego uproszczona wersja pod nazwą Football Manager Touch 2020.