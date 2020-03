News

Nawet jeśli nigdy nie byliście fanami speedrunningu, to samo zjawisko z pewnością nie jest Wam obce. Gracze od lat prześcigają się w jak najszybszym osiąganiu napisów końcowych w rozmaitych grach – czasami wymaga to od nich niesamowitej zręczności, innym razem muszą znaleźć ciekawe sposoby na ominięcie zaplanowanych przez twórców sekcji. Okazuje się, że obserwowanie zmagań graczy to też nie lada frajda dla osób, które bezlitośnie łamane mechanizmy projektowali.



Redakcja serwisu IGN zaprosiła na wspólny seans pracowników studia Valve - Adriana Finola, Robina Walkera oraz Davida Speyrera, którzy swojego czasu programowali rozgrywkę w wydanym w 2004 roku Half-Life 2. Teraz, kilkanaście lat po debiucie tytułu, mogli wspólnie zobaczyć, jak użytkownik znany jako Waezone łamie wszystkie panujące w grze zasady, by jak najszybciej dosięgnąć napisów końcowych. Okazuje się, że sporo odkrytych przez twórców sztuczek deweloperzy znali doskonale, ale nierzadko rozbawiły ich wymyślne i zarazem absurdalne sposoby na unikanie poszczególnych etapów.



Sam Waezone ukończył grę w czasie 50 minut, co dało mu drugi najlepszy wynik na świecie. Jeśli nie kojarzycie już, ile czasu zajęło Wam ukończenie tytułu, to do końca kwietnia wciąż możecie ogrywać go bez żadnych opłat. Tymczasem 24 marca na rynku pojawi się dedykowane technologii VR Half-Life: Alyx.

