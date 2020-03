News

Valve konkretnie powraca do rozwoju marki Half-Life i przypomina, że Alyx jest pełnoprawną odsłoną marki, która wprowadzi do opowieści istotne wątki. Half-Life 3 potwierdzone?

Jeszcze w tym miesiącu po długich latach oczekiwania na rynku pojawi się nowa odsłona serii Half-Life. Oczywiście entuzjazm fanów już na wstępie został powstrzymany, gdy dowiedzieliśmy się, że zmierzające na PC Half-Life: Alyx zostanie wydane wyłącznie dla gogli VR. Technologia miała swoje momenty w ostatnich kilku latach, ale wciąż nie przebiła się do szerszego grona zainteresowanych – głównie z uwagi na stosunkowo wysoką cenę i niewielką bibliotekę gier. Drugi z warunków może ulec znacznej poprawie wraz z premierą Alyx, ale to nie jedyny argument w ustach Valve, który przemawia za sięgnięciem po produkcję.



W najnowszym wywiadzie dla Game Informera Robin Walker z Valve ponownie przypomniał, że Half-Life: Alyx, to nie zwieńczenie prac nas serią, a jej huczny powrót do portfolio Valve. Nie odpowiedział jednak precyzyjnie na pytania wiążące nadchodzącą grę z szansą na rynkowy debiut gry Half-life 3, ale można powiedzieć, że jest to już tylko kwestią czasu. Przy okazji Walker dodał, że cała ekipa zaangażowana w Alyx była niezwykle podekscytowana projektem. Obok tego ujawnił, że w zespole była masa deweloperów odpowiedzialnych za Half-Life 2, a nawet pojawili się twórcy oryginalnego Half-Life.



Jednocześnie Walker zapewnił, że Half-Life: Alyx to pełnoprawna odsłona serii – zarówno pod względem zawartości, mechanik, jak i udziału w linii fabularnej całej marki. Na pytanie związane z możliwością domknięcia wątków porzuconych przy okazji Half-Life 2 odpowiedział jedynie, że Alyx jest znakomitym wyborem dla wszystkich, którzy pragną odświeżyć sobie wydarzenia z Half-Life 2. Jednym słowem – Valve konkretnie zabiera się za rozwój Half-Life. Nostalgia sięga zenitu, hype train rozpędza się, a nam pozostaje liczyć, że twórcy zachowali jeszcze choćby cień sympatii dla miłośników klasycznego grania na PC.

Half-Life: Alyx ukaże się 23 marca na PC z goglami VR. Niedawno w sieci pojawiły się nowe fragmenty rozgrywki, znajdziecie je pod tym adresem.

https://www.youtube.com/watch?v=O2W0N3uKXmo

