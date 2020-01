Gry z serii Half-Life za darmo na Steamie do premiery Half-Life: Alyx

News

[ Aktualizacja ] Stało się! Valve udostępniło za darmo Half-Life: Source, Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One i Half-Life 2: Episode 2! Przez najbliższe dwa miesiące można więc nieodpłatnie odświeżyć sobie pamięć lub zapoznać się z jedną z najbardziej cenionych serii gier. Akcja trwa do dnia premiery Half-Life: Alyx.

Graj za darmo w gry z serii Half-Life na Steamie [ Oryginalna treść wiadomości ] “Kolekcja Half-Life jest dostępna do grania za darmo do czasu premiery Half-Life: Alyx” – informację takiej treści otrzymali niektórzy użytkownicy platformy Steam. Wygląda jednak na to, że była ona błędna lub przedwczesna, gdyż link odsyłający do wydarzenia nie działa. Warto również podkreślić, że na Steamie nie ma produktu figurującego pod nazwą “Half-Life Collection”.

Są za to pierwsza i druga część Half-Life’a (po 35,99 zł każda), Half-Life 2: Episode 1 i Episode 2 (28,99). Być może Valve istotnie zdecyduje się wypuścić całość w formie kolekcji – w ramach promocji Half-Life: Alyx. Choć gra, jak i cała marka, cieszy się nadal sporym zainteresowaniem, to jednak jest zapewne spora grupa młodszych fanów interaktywnej rozrywki, którzy z Gordonem Freemanem i spółką nie mieli do czynienia – wszak “jedynka” debiutowała w 1998 roku, a HL2Ep2 w 2007 roku. Dla wielu to już dziś prehistoria.

Jeśli cokolwiek się w sferze udostępnienia wspomnianych gier wydarzy, z pewnością o tym poinformujemy. Tymczasem przypominamy, że Half-Life: Alyx zostało ogłoszone w listopadzie, a premiera zaplanowana jest na marzec.

