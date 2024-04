Całotygodniowa promocja na Steam. Gry PC z rabatami do 95% – przegląd ofert

Od wczoraj klienci platformy Steam mogą kupić gry w ramach całotygodniowej promocji. Oferta obejmuje ponad 2000 gier, które znajdziecie z rabatami nawet do 95%. Swoją bibliotekę cyfrowych gier możecie wzbogacić o takie tytuły w niższych cenach, jak Star Wars Jedi: Ocalały, Mass Effect Edycja legendarna, Dying Light 2: Reloaded Edition, Diablo 4, Battlefield 2042, Star Wars: Squadrons, GRID Legends, Dragon Age: Inkwizycja, czy Lords of the Fallen.

Całotygodniowa promocja na Steam – wybrane oferty: