Jutro premiera kArmageDoom, utworu i teledysku od zespołu Hunter dedykowanego nadchodzącej grze Doom Eternal

Maria Wawrzyniak ,

Firma CENEGA wspólnie z zespołem Hunter przygotowali piekielną niespodziankę dla wszystkich miłośników mocnego grania – specjalnie na premierę gry DOOM Eternal, zespół stworzył dedykowany utwór muzyczny kArmageDoom, do którego powstał również teledysk inspirowany uniwersum gry we współpracy z Mania Studio. Premiera teledysku będzie miała miejsce już jutro, czyli 18 marca, na oficjalnym kanale zespołu Hunter na YouTubie. My jednak już dziś możemy Was zaprosić za kulisy, gdzie możecie dowiedzieć się więcej na temat całego przedsięwzięcia, a także zajrzeć na plan zdjęciowy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do śledzenia profilów społecznościowych firmy CENEGA oraz zespołu Hunter, które również znajdziecie poniżej. Przypomnijmy na koniec, że DOOM Eternal od studia id Software zadebiutuje 20 marca 2020 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Edycja na Switcha będzie dostępna w późniejszym terminie.

https://youtu.be/_2jzECrYQgE